Strategia svedese COVID-19 ha portato al rafforzamento della valuta nazionale

La corona svedese ha registrato un forte apprezzamento del 13% contro il dollaro indebolito dallo scorso marzo e guadagnando il 7% sull'euro.

La valuta svedese non è stata così forte da settembre 2018. Secondo gli esperti locali, ciò è dovuto a tre fattori: il mercato azionario, i tassi di interesse e la strategia della Svezia per affrontare il coronavirus, secondo il quotidiano Svenska Dagbladet.

L'aumento è iniziato quando il governatore della Banca centrale, Stefan Ingves, ha rinunciato a tassi d'interesse negativi lo scorso dicembre, portando il costo del denaro allo 0%. Successivamente, molte banche centrali di tutto il mondo hanno abbassato i loro tassi d'interesse a 0 in risposta allo scoppio della pandemia del coronavirus.

"Ora tutte le banche centrali nel mondo occidentale sono intorno allo 0. Precedentemente, la Svezia ha deviato con il tasso di interesse più basso, insieme alla Svizzera e in una certa misura alla Danimarca", ha spiegato al quotidiano Svenska Dagbladet lo stratega valutario di Handelsbanken Lars Henriksson.

A parità di tassi d'interesse, non era più vantaggioso prendere in prestito corone e acquistare valute più forti, e la corona si è apprezzata in termini di valore.

Il motivo successivo è stato che il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell e i suoi colleghi in tutto il mondo hanno deciso di fare iniezioni di denaro extra nell'economia USA a causa della crisi del COVID-19. Gli investitori hanno scelto il mercato azionario per ottenere rendimenti. Gli investitori sono spinti ad acquistare valute periferiche, come la corona. Il COVID-19 ha indebolito il dollaro rispetto ad altre valute. La pandemia dovrebbe frenare la crescita negli Stati Uniti e mantenere relativamente debole la sua politica monetaria.

"Inoltre, ci sono incertezze in vista delle elezioni presidenziali di questo autunno in cui Joe Biden, considerato inizialmente sfavorito, ha fatto passi da gigante", ha detto Anders Eklöf di Swedbank a Svenska Dagbladet.

Infine, si ritiene che anche la strategia anticonvenzionale del coronavirus svedese, senza alcun blocco delle attività, abbia avuto un ruolo.

"L'effetto negativo del COVID-19 sull'economia svedese potrebbe essere inferiore rispetto ai Paesi che hanno subito un lockdown completo", ha dichiarato Carl Hammer di SEB a Svenska Dagbladet.

Secondo SEB, il PIL svedese sarà diminuito dell'8 percento nel secondo trimestre dell'anno, mentre i paesi europei che sono stati completamente bloccati possono sperimentare un calo del PIL dal 12% al 20%. L'economia statunitense ha visto una contrazione del 32,9% nel secondo trimestre.

Lars Henriksson di Handelsbanken ha convenuto che la strategia della corona svedese ha giovato all'economia svedese a breve termine, ma ha suggerito che l'effetto potrebbe svanire. Ha sottolineato che mentre la Svezia è riuscita a rimanere a galla grazie al suo settore dei servizi, a differenza dei paesi che hanno chiuso ristoranti, bar e hotel, l'economia svedese soffrirà a lungo termine a causa della sua dipendenza dall'industria delle esportazioni e dei legami con produttori, subappaltatori e clientela.

In Svezia che ha deciso di non imporre un lockdown come in gran parte del mondo, sono stati confermati oltre 80.000 casi COVID-19, che ha provocato oltre 5.700 decessi, la maggior parte dei quali cittadini anziani. Dato che questo numero è molto più alto del bilancio delle vittime dei suoi vicini nordici, la risposta della Svezia ha suscitato molte critiche. Secondo molti tutte queste "morti, dolore e sofferenza" inutili potevano essere evitati, e, diversi accademici svedesi hanno scritto una lettera di avvertimento agli Stati Uniti per non seguire l'esempio del Paese scandinavo.