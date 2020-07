Non aggiungere questi ingredienti per non rovinare il gusto delle schiacciatine

Le schiacciatine sono un piatto universale. Sono una portata adatta sia per un pranzo di festa in famiglia che per una cena di tutti i giorni. Ogni casalinga ha i suoi segreti culinari quando si tratta di prepararle.

La ricetta tradizionale per le schiacciatine prevede l'aggiunta alla carne di cipolle, uova, spezie e pane imbevuti di latte. Tuttavia, si scopre che una tale composizione immergerà qualsiasi cotoletta. Perché? Una donna russa ha raccontato in un forum di cucina lo shock che ha provato quando ha scoperto che gli ingredienti tradizionali rovinavano il gusto del piatto. Tanto più grande è stato lo stupore e il dispiacere, secondo la donna, in quanto la sua famiglia non si è lamentata mai ed ha sempre apprezzato le sue schiacciatine. La donna ha condiviso la sua ricetta tradizionale:

carne trita;

uova;

pane bagnato col latte;

sale e pepe quanto basta.

Cosa può rovinare il gusto delle schiacciatine?

I problemi sono iniziati quando il figlio di amici è diventato chef in un ristorante d'élite e le donne hanno iniziato a scambiarsi alcune novità e consigli culinari.

"Sono rimasta molto sorpresa quando la mia amica mi ha inviato una ricetta per schiacciatine con l'impasto della carne trita senza cipolle, uova e pane".

La sua amica ha spiegato che suo figlio ha pensato che fosse meglio non aggiungere la cipolla in quanto ciò avrebbe potuto cambiare il gusto della carne macinata non in meglio. A loro volta, le uova non influiscono in alcun modo sul gusto del piatto, fungendo solo da collante dell'intero impasto. A sua volta il pane diventa scuro durante la cottura in padella, rovinando così l'estetica dell'intero piatto.

Quindi cosa si può aggiungere? Lo chef ha suggerito che le verdure, come le zucchine grattugiate, carote e persino il cavolo, sarebbero diventati ottimi ingredienti da aggiungere all'impasto di carne. L'aggiunta di tali ingredienti, a differenza delle cipolle, arricchirà e migliorerà il gusto della carne. Inoltre, le verdure sostituiranno perfettamente le uova e legheranno il ripieno.