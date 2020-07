Nutrizionista rivela il segreto della longevità nel Caucaso

Il segreto della longevità caucasica è un particolare spiedino di carne. Quale caratteristica rende così utile un piatto all'apparenza non molto salutare il nutrizionista Andrey Bobrovsky l'ha rivelata a radio Sputnik.

Lo spiedino di carne ("shashlyk") è un piatto molto popolare della regione del Caucaso. La gente del post usa carne di pecora tagliata che infila in spiedini che vengono grigliati sul carbone ardente. Il piatto risultante ha il corretto contenuto di grassi insaturi, cosa di fondamentale importanza, ha spiegato Andrey Bobrovsky.

"Il segreto della famosa longevità caucasica è nella carne. Ovviamente l'aria è più pulita da queste parti, l'acqua è diversa e ci sono frutta e verdura, ma, secondo recenti studi, uno dei fattori più importanti che favoriscono la longevità è la composizione del grasso. La carne non è solo proteine. È anche grasso. Gli scienziati hanno stabilito che i grassi insaturi, che sono nel pesce e nella carne, sono importanti", ha detto il nutrizionista a radio Sputnik.

Il spiedino di carne caucasico è diverso da quello che la gente è abituata a mangiare nelle altre parti della Russia. Andrey Bobrovsky assicura che la scelta della carne determina il beneficio o il danno che una persona può derivare da questo piatto.

"Il fatto è che non macellano pecore avanti con l'età. Usano sempre l'agnello. La carne di agnello e di montone adulto differisce nella quantità di grassi saturi. Dal punto di vista della nutrizione moderna, lo spiedino di pesce e lo spiedino di agnello sono i più utili. Lo spiedino di maiale non è il più utile in termini di composizione dei grassi", ha spiegato il nutrizionista.

Ma scegliere la carne giusta è solo metà dell'opera. Lo spiedino deve essere adeguatamente preparato e consumato correttamente.

"Grigliare la carne è l'opzione più dietetica. A differenza di altri metodi di cottura, cucinare a fuoco aperto rimuove il grasso in eccesso. Sgocciola via. Quando si frigge in padella, la carne, al contrario, assorbe il grasso. Un'altra raccomandazione che rende lo spiedino benefico: serve mangiare verdure nella stessa quantità che hai consumato la carne", ha consigliato Andrey Bobrovsky in un'intervista con radio Sputnik.