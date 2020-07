SputnikPro vince l'IPRA Golden World Awards

Il progetto educativo SputnikPro ha vinto il più grande premio internazionale nel campo della comunicazione con la società IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020. È stato riconosciuto da una giuria rappresentativa internazionale nella categoria "Paese, Regione e Città".

"Siamo grati per un così grande apprezzamento per il nostro lavoro. SputnikPro è stato lanciato poco più di due anni fa e si è rivelato estremamente richiesto e attuale. Il progetto della nostra agenzia consente ai principianti di imparare molto su alcuni aspetti del lavoro giornalistico e fornisce loro una piattaforma per lo scambio di esperienze e lo sviluppo di nuove idee," - ha dichiarato Andrey Blagodyrenko, vicedirettore dell'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya.

SputnikPro è un progetto educativo del gruppo Sputnik per giornalisti, studenti di università specializzate, collaboratori di uffici stampa e responsabili dei media, volto a scambiare esperienze e sviluppare legami professionali con colleghi stranieri. I moduli del progetto sono moderati sia dai capi delle divisioni Sputnik sia da altri noti giornalisti ed esperti russi. Da marzo 2018, masterclass e seminari di SputnikPro si svolgono già in 22 Paesi del mondo: dall'Armenia all'India, dalla Grecia alla Cina. Complessivamente vi hanno preso parte oltre 3mila studenti provenienti da 80 Paesi.

Il World Wide Fund for Nature (Fondo Mondiale per la Fauna, WWF), Viber, Coca-Cola, Lukoil, Pan American Energy, Samsung Electronics Russia, il municipio di Istanbul ed altre società e organizzazioni sono diventati vincitori degli IPRA Golden World Awards per l'eccellenza in PR 2020 in altre nomination.

L'IPRA Golden World Awards (GWA) viene assegnato dall'International Public Relations Association (IPRA), una delle più antiche associazioni internazionali di comunicazione con la società. L'Associazione scandisce gli standard di comunicazione in tutto il mondo dal 1955 ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite. In qualità di associazione professionale più autorevole nel campo delle pubbliche relazioni, IPRA premia ogni anno i migliori progetti di comunicazione in tutto il mondo, valutando complessità, creatività e unicità.