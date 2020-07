11 paia di scarpe di Michael Jordan all’asta, tra cui un paio indossate in Italia

Michael Jordan è leggenda del basket e anche l'asta organizzata da Christie's per la vendita di 11 paia delle sue scarpe lo sarà. Si parte da una base d'asta di 650 mila dollari al paio.

11 paia di scarpe per raccontare la storia del mito americano del basket Michael Jordan. Andranno all’asta a cura di Christie’s e arricchiranno la collezione di qualche magnate o facoltoso fan del basket.

Tra le 11 paia di scarpe di Michael Jordan all’asta, vi saranno anche un paio di Air Jordan 1 high indossate dal campione del basket nel 1985 in Italia mentre giocava per i Chicago Bulls, che percorrevano in Europa un Tour promozionale.

Tra le altre scarpe di Jordan all’asta ci sono anche 7 paia indossate durante le Olimpiadi di Barcellona del 1992 e le Air Jordan 11 del 1996 con tanto di autografo.

Quando in Italia frantumò il canestro

Durante la partita giocata in Italia Michael Jordan, con impeto giovanile, schiacciò la palla nel canestro frantumando il vetro posto sopra di esso.

A testimonianza di quell’evento avvenuto sul parquet di Trieste, un pezzo di vetro rimasto incastrato nella suola delle scarpe.

Quanto valgono le scarpe di Michael Jordan

Soltanto le scarpe indossate in Italia nel 1985, le Air Jordan 1 high, valgono tra i 650 e gli 850 mila dollari.

Si prospetta quindi un’asta milionaria da Christie’s.