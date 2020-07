USA, udienza antitrust: repubblicano accusa colossi IT di zittire le voci dei conservatori - Video

Durante una sottocommissione giudiziaria della Camera degli Stati Uniti sull'antitrust e il diritto commerciale e amministrativo, il legislatore repubblicano Jim Jordan ha accusato le gigantesche compagnie tecnologiche di aver preso di mira e tentato di mettere a tacere quelle che definiva voci "conservatrici".

"Andrò dritto al punto: I "Big Tech" stanno cercando di fare fuori i conservatori", ha detto Jordan durante le osservazioni di apertura all'udienza. "Non è un presentimento, non è un sospetto, è un dato di fatto."

L'udienza, seguita online da Sundar Pichai di Google, Mark Zuckerberg di Facebook, Tim Cook di Apple e Jeff Bezos di Amazon, ha visto il rappresentante del Partito Repubblicano elencare gli incidenti in cui alcuni contenuti sui social media sono stati rimossi e ha denunciato un pregiudizio nei confronti dei conservatori, compresi gli episodi di disinformazione sulla pandemia di coronavirus (COVID-19), inizialmente respinta dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Jordan ha suggerito che in un'occasione il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha affermato che la rimozione dei contenuti repubblicani è "solo un problema tecnico", sostenendo che esiste una censura attiva e sistemica delle voci conservatrici.

"Se avessi ricevuto un nichelino per ogni volta che ho sentito che era solo un problema tecnico, non sarei così ricco come i nostri testimoni, ma potrei avvicinarmi", ha dichairato ironicamente il repubblicano dell'Ohio.

Jordan ha inoltre affermato che i tentativi da parte delle piattaforme di social media di zittire le voci conservatrici si stanno verificando durante l'anno elettorale, indicando la piattaforma Twitter che ha censurato un tweet di giugno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cui ha affermato che la sua amministrazione non avrebbe consentito ai manifestanti violenti anti-polizia di organizzare una zona autonoma a Washington DC. Jack Dorsey, il CEO di Twitter, non era presente all'udienza.

"Mancano 97 giorni prima delle elezioni e il potere che queste aziende, come hanno affermato il precedente presidente, può avere un impatto su ciò che accade durante le elezioni, ciò che i cittadini americani vedono prima delle loro votazioni, è davvero dannato importante", ha detto Jordan. "Se non finisce, ci devono essere conseguenze".

All'inizio della giornata, Trump ha commentato l'udienza che si sta svolgendo presso la Camera dei Rappresentanti, dicendo ai giornalisti: "Non c'è dubbio che ciò che stanno facendo le grandi aziende tecnologiche è molto grave".

Le aziende tecnologiche sono state ripetutamente accusate di essere parziali contro le voci conservatrici, con Trump che è stato costantemente contrastato dalle politiche dei social media mentre il suo contenuto viene rimosso o viene marchiato. Il presidente sostiene che le popolari piattaforme di social media sono controllate dalla "sinistra radicale", e accusa le imprese estremamente redditizie e quotate in borsa di aver tentato di" interferire nelle elezioni presidenziali del 2020.

Nelle ultime settimane, le tensioni tra il presidente repubblicano e le società tecnologiche sono state elevate, dopo che Twitter ha marchiato una serie di tweet POTUS come "potenzialmente fuorviante" e come "glorificazione della violenza", e ha inserito note di "verifica dei fatti" e "d'interesse pubblico" su i tweet. I contenuti di Trump su altre piattaforme di social media, così come i contenuti della sua campagna di rielezione del 2020, sono stati oggetto di rimozione per rivendicazioni sul copyright.