Coronavirus in Russia: 834.499 contagi (+ 5.509), 13.802 decessi (+129), 629.655 guarigioni (+9.322)

Rispetto all'intero periodo della pandemia da Covid-19 in Russia, sono stati registrati 834.499 infetti su un totale di 27,8 milioni di test effettuati sulla popolazione.

La Russia ha contabilizzato 5.509 casi Covid-19 nelle ultime 24 ore (5.475 nella giornata di ieri), portando il totale a 834,499. Sono i dati forniti giovedì 30 luglio dal Centro nazionale di risposta all’emergenza coronavirus.

"Nelle ultime 24 ore la Russia ha rilevato 5.509 casi di COVID-19 in 84 regioni, dei quali 1.361 (il 24,7 percento) è stato rilevato proattivamente, con persone che non mostrano i sintomi clinici" ha scritto in un comunicato il centro di risposta.

Il numero totale di casi raggiunge quindi gli 834,499, con un incremento su base giornaliera dello 0,7 percento.

Nelle ultime 24 ore in Russia sono morte 129 persone affette dal COVID-19 (169 il giorno precedente), che porta il conto totale dei decessi a 13.802.

Sono stati dimessi 9.322 pazienti guariti dal nuovo coronavirus, mentre nella giornata di ieri il numero di dimessi è stato di 8.116, che porta il totale a 629.655 guariti.

Secondo il servizio federale responsabile della Salute pubblica in Russia, Rospotrebnadzor, sono stati effettuati oltre 27,8 milioni di tamponi per rilevare la presenza di Covid-19 nella popolazione dall’inizio della diffusione dell’infezione e circa 261mila persone restano sotto la sorveglianza sanitaria perché potenzialmente portatori del virus.