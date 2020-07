Putin: spiegare importanza vaccinazione, vaccino anti-Covid deve essere sicuro e efficace

"Fare il vaccino antinfluenzale o meno è, ovviamente, una scelta individuale di ogni persona, ma è anche una responsabilità colossale di ogni persona per la propria salute e la salute dei propri cari, in particolare dei genitori per la salute dei propri figli. Il principio della volontarietà, ovviamente, deve essere rigorosamente rispettato. Allo stesso tempo è più importante il lavoro informativo che deve essere comprensibile, chiaro, educativo, esplicativo", ha detto il capo di Stato russo in una riunione sulla situazione sanitaria ed epidemiologica nel Paese.

I requisiti chiave che deve avere necessariamente il vaccino contro il coronavirus sono l'efficacia e la sicurezza: la fiducia deve essere totale, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

"I requisiti chiave per un vaccino sono la sua comprovata efficacia e sicurezza. Pertanto occorre agire con molta attenzione e prudenza, nel rispetto di tutti i requisiti e le regole in questo complesso settore. La fiducia nel vaccino deve essere assoluta", ha affermato nella riunione.

"È da questo che ci baseremo per prendere ulteriori decisioni sulla vaccinazione contro il coronavirus", ha aggiunto Putin.

Come affermato dalla vicepremier Tatiana Golikova durante l'incontro, in Russia due vaccini contro il coronavirus hanno al momento maggiori prospettive in Russia: quelli sviluppati dai centri Gamaleya e Vector. La registrazione del primo vaccino è prevista per agosto mentre la sua produzione a settembre, per il secondo preparato la registrazione è attesa a settembre mentre l'avvio della produzione ad ottobre.