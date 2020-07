Nick Cave chiede un pianoforte Fazioli, ma gli attaccano il telefono

Il cantautore australiano Nick Cave ha potuto suonare un pianoforte a coda Fazioli e si è innamorato del suono di quel piano tanto da aver chiesto al suo manager di mettersi in contatto con l’azienda italiana di Sacile per chiedere se ne potesse avere uno.

Così è iniziato un equivoco tra il cantante australiano che nel 1983 aveva fondato con altri i Bad Seeds.

Ora, si potrà dire che la persona (una donna scrive Cave nel suo blog) non abbia cultura musicale, fatto sta che non ha riconosciuto il cantante scambiandolo addirittura per un attore: forse pensava a Nicolas Cage?

La rappresentante della Fazioli, secondo la versione riportata sul blog di Cave parla di una telefonata interrotta bruscamente con un riaggancio e di una seconda telefonata finita allo stesso modo.

Il tono del post è ironico e non polemico, ma indubbiamente il cantautore australiano ha voluto raccontare a modo suo una non splendida comunicazione con l’azienda.

Fazioli bersagliata dai fan di Cave

“A quanto pare alcuni dei miei fan hanno reagito con un po’ di entusiasmo al mio ultimo Red Hand File e hanno contattato Fazioli ‘incoraggiandola’ a regalarmi un pianoforte”, si legge in un secondo post pubblicato da Cave.

“Anche se apprezzo il vostro gesto, il mio post non andava preso seriamente. La conversazione telefonica tra il mio manager e la donna di Fazioli è stata molto più di quanto scritto in modo comico”, ci ha tenuto a precisare il cantautore australiano.

Non mandate altre email alla Fazioli per favore, “sono persone meravigliose”, ha detto Cave parlando di un vero “tsunami di mail” inviato alla società di artigiani che dal 1981 producono pianoforti a coda a Sacile in provincia di Pordenone.

I pianoforti sono realizzati a mano a partire da legno locale. I pianoforti Fazioli vengono utilizzati in concorsi internazionali come il “Tchaikovsky” di Mosca.

Un Fazioli all'opera: video