USA: B&B rimuove bandiera norvegese perché i locali la confondono con bandiera confederata

Le due bandiere condividono lo stesso sfondo di colore rosso, ma differiscono per motivi e simboli. La bandiera norvegese presenta una semplice croce scandinava blu sovrapposta a una bianca, mentre la bandiera confederata ha una croce di Sant'Andrea con stelle bianche all'interno.

I proprietari della locanda The Nordic Pineapple nel Michigan, Kjersten e Greg Offenecker, hanno tolto la bandiera norvegese dall'esterno del loro locale dopo che la gente del posto li ha accusati di promuovere il razzismo mettendo in bella vista quello che pensavano fosse lo stendardo confederato.

Kjersten, un norvegese-americano, ha annunciato la decisione in un post sulla pagina Facebook di The Nordic Pineapple. Ha detto che è stata la cosa migliore da fare "dato l'attuale clima culturale".

Ha aggiunto che sia lei che suo marito sono patrioti statunitensi e hanno due figli neri adottati che stanno crescendo in un'atmosfera di tolleranza.

I simboli confederati sono stati presi di mira durante le proteste anti-razzismo che si sono recentemente svolte negli Stati Uniti e in Europa. I manifestanti hanno affermato di aver considerato quei simboli come glorificanti per il razzismo e la xenofobia.