Hacker cinesi avrebbero violato le reti vaticane prima dei colloqui tra Chiesa Cattolica e Pechino

Nel 2018, Papa Francesco ha annunciato un accordo che ha aperto la strada alla riconferma del clero in Cina, riguardante la nomina dei vescovi, qualcosa che il Vaticano ha descritto come "una questione di grande importanza per la vita" della Chiesa Cattolica.

La società di sicurezza informatica con sede nel Massachusetts, Recorded Future, ha affermato che le reti informatiche del Vaticano sono state recentemente compromesse da hacker cinesi, che hanno preso di mira "organizzazioni che si allineano pesantemente agli interessi strategici della Cina".

In un rapporto di martedì, Recorded Future ha affermato che il gruppo di hacking RedDelta ha preso di mira il Vaticano, la diocesi cattolica di Hong Kong, la missione di studio di Hong Kong in Cina e il Pontificio Istituto per le missioni straniere in Italia tra l'inizio di maggio e il 21 luglio.

Il rapporto afferma che "la sospetta intrusione in Vaticano offrirebbe a RedDelta uno spaccato della posizione negoziale della Santa Sede in vista del rinnovo dell'accordo di settembre 2020 da parte della Chiesa cattolica cinese 2018".

Riferendosi al fatto che gli hacker abbiano violato la Missione di studio di Hong Kong e la sua diocesi cattolica, il documento suggerisce che potrebbe “fornire una preziosa fonte d'intelligence sia per monitorare le relazioni della diocesi con il Vaticano sia la sua posizione sul movimento democratico di Hong Kong tra le proteste e la recente legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong”.

La legge, che è stata precedentemente introdotta da Pechino, vieta tutte le attività e le azioni volte a dividere il paese sul territorio di Hong Kong. È stato condannato dall'opposizione di Hong Kong, nonché da politici occidentali, che sostengono che minerà l'autonomia della città garantita durante il suo passaggio dal Regno Unito alla Cina.

Recorded Future ha anche affermato che uno degli attacchi di hacking includeva una lettera falsa consegnata all'attuale capo della missione di studio di Hong Kong in Cina in relazione alla morte di un vescovo cattolico cinese.

L'accordo della Chiesa cattolica cinese del 2018 prevede che il Vaticano riconosca i membri del clero cattolico che operano in Cina e stabilisca nuove regole per la loro riconferma.

L'accordo è arrivato come parte del programma del presidente Xi Jinping di "sinicizzare" le pratiche religiose in Cina, che riconosce solo cinque religioni, tra cui buddismo, cattolicesimo, taoismo, islam e protestantesimo.

Ci sono circa 12 milioni di cattolici in Cina, tuttavia, il Vaticano ha interrotto i rapporti con Pechino due anni dopo l'istituzione della Repubblica popolare cinese nel 1949. Il Vaticano è stato anche uno dei 17 stati-nazione a riconoscere Taiwan come Repubblica di Cina, separata dalla terraferma.

Papa Francesco ha cercato di migliorare le relazioni con la Cina da quando è diventato capo della Chiesa cattolica nel 2013, ma la Cina ha ripetutamente rifiutato le aperture del Pontefice, insistendo sul fatto che il Vaticano avrebbe dovuto rinunciare al suo riconoscimento di Taiwan e promettere di non interferire negli affari della Cina continentale.