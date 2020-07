MacKenzie Scott, ex moglie di Bezos, dona 1,7 miliardi di dollari

L'ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ha reso noto l'entità delle donazioni fatte e che aveva promesso. 1,7 miliardi di dollari donati per varie cause, ma non è finita qui.

L’ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ha donato tra il 2019 e i primi mesi del 2020 la stratosferica cifra di 1,675 miliardi di dollari USA per cause da lei ritenute benefiche.

I fondi provengono dall’ex marito che lo scorso anno le ha staccato un assegno di divorzio da 39 miliardi di dollari USA.

Lei, che è diventata la donna più ricca del mondo, lo aveva promesso che avrebbe fatto delle donazioni e così con un post pubblicato sul suo blog ha deciso ora di rendere note le cifre esatte di quanto ha donato.

La somma più alta è andata a quelle associazioni che si occupano di eguaglianza tra le razze (586 milioni di dollari), mentre 46 + 133 milioni di USD sono andati per l’eguaglianza di genere e LGBTQ+.

Una cifra consistente è andata però alla mobilità economica (399,5 milioni) e 72 milioni alle realtà che si occupano di democrazia funzionale. Ulteriori 128,3 milioni di USD sono andati alla salute pubblica e 130 milioni di USD allo sviluppo globale. Ulteriori 125 milioni di dollari MacKenzie Scott li ha riservati al cambiamento climatico.

Una vera “mini manovra economica” a favore delle associazioni e fondazioni caritative insomma, ma che non si fermerà qui promette la ex moglie di Bezos. MacKenzie Scott ha chiesto a un team di consulenti esperti in questi ambiti di individuare altri settore dove investire donando i suoi soldi.

Organizzazioni guidate da donne

MacKenzie Scott ci ha tenuto a sottolineare che l’83% delle organizzazioni che hanno ricevuto i fondi sono gestite da donne, in particolare quelle che si occupano di parità di genere. Mentre il 91% delle organizzazioni che difendono i diritti delle minoranze razziali sono gestite da leaders di colore.

MacKenzie sempre più ricca

Alcuni giorni fa Jeff Bezos ha guadagnato circa 13 miliardi di dollari in un solo giorno grazie all'aumento di valore delle azioni Amazon Inc. Dal momento che la ex moglie anche lei possiede azioni di Amazon Inc., ha guadagnato in un solo giorno quasi 5 miliardi di dollari USA.