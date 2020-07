Coronavirus, Svezia registra il numero più basso di decessi dall'inizio della pandemia

Poiché il numero di casi COVID-19 ha superato i 16 milioni a livello globale, il numero d'infezioni sta accelerando e diverse nazioni europee hanno espresso timori per una seconda ondata d'infezioni.

La Svezia, tuttavia, sembra andare in una direzione diversa. Negli ultimi 14 giorni, sono stati registrati solo 7 decessi al giorno, il numero più basso dal 23 marzo. Sempre meno persone sono gravemente malate, il numero di ricoveri in terapia intensiva è vicino allo zero al giorno e il tasso di mortalità è in calo.

Per quanto riguarda il numero di morti al giorno, si tratta di "singole persone al giorno", ha affermato l'epidemiologo di stato Anders Tegnell, come citato dal quotidiano Aftonbladet.

Allo stesso tempo, l'Agenzia di sanità pubblica svedese ha espresso preoccupazione per il forte aumento delle infezioni in Europa, a seguito di un calo prolungato della durata di diverse settimane. Tra gli altri, Spagna e Germania sono state colpite da aumenti.

"Abbiamo pensato che sarebbe successo solo in autunno", ha detto l'epidemiologo di stato Anders Tegnell. "Ma in Svezia non vediamo questa tendenza".

Tegnell ha suggerito che, nonostante il recente picco globale, i viaggi internazionali degli svedesi non porteranno rischi aggiuntivi.

"La nostra valutazione è che ci sono poche persone che teoricamente tornerebbero a casa con qualcosa, dato che l'infezione è molto regionale in molti di questi paesi. La nostra valutazione è che i rischi non sono molto alti", ha detto Tegnell. "Il luogo più comune per la diffusione dell'infezione è la casa, seguita dal posto di lavoro", ha aggiunto.

L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha sviluppato tre diversi scenari, il più probabile un focolaio regionale, piuttosto che una seconda ondata complessiva.

"Abbiamo sempre rafforzato le raccomandazioni e continueremo a rafforzarle. Ora fino all'autunno, è tempo di stare fermi sulla barca", ha detto Anders Tegnell.

Negli ultimi mesi, la risposta debole della Svezia all'epidemia di coronavirus ha scatenato reazioni polarizzanti, dall'ammirazione alle aspre critiche.

Björn Olsen, capo medico e professore di malattie infettive all'Università di Uppsala, ha costantemente criticato la strategia svedese per l'elevato numero di morti premature che avrebbero potuto essere evitate, ha sostenuto, con le necessarie precauzioni.

Olsen ha anche incolpato i "media", che secondo lui non hanno osato mettere in discussione la strategia.

"Il settarismo è pericoloso e molti media sono stati fedeli proseliti nella setta attorno alla strategia svedese", ha detto Olsen all'emittente nazionale SVT. "Questa combinazione di fiducia eccessiva da parte di un'autorità insieme a mezzi sottomessi, è un cocktail mortale".

A livello globale, sono stati registrati circa 16,4 milioni di casi confermati e oltre 650.000 decessi dovuti al COVID-19. Di questi circa 1,7 milioni si trovano in Europa, dove si sono verificati almeno 182.000 decessi. In Svezia, sono stati confermati almeno 79.500 casi, con oltre 5.700 morti, la maggior parte dei quali cittadini anziani.