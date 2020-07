Russia, Servizio di sicurezza federale sventa attacco terroristico a Mosca

Il Servizio di sicurezza federale in collaborazione con il Ministero dell'interno e il Comitato investigativo ha interrotto le attività di un'organizzazione terroristica, che aveva pianificato un attacco a Mosca.

Sventato un attacco terroristico nella capitale russa grazie all'intervento del Servizio di sicurezza federale in collaborazione con il Ministero dell'Interno ed il Comitato investigativo.

Il terrorista è arrivato dall'Asia centrale e si trovava nella zona dei garage abbandonati a Khimki, alle porte di Mosca. Durante l'arresto l'uomo ha iniziato a sparare contro gli agenti delle forze dell'ordine (secondo le informazioni del Comitato investigativo, è riuscito a far partire cinque colpi) ed è stato neutralizzato con il fuoco di risposta.

Sulla scena sono stati trovati un fucile d'assalto AKS-74U, tre caricatori pieni, due granate F-l e un telecomando per la detonazione a distanza. Durante una perquisizione dell'appartamento in affitto sono state trovate prove materiali del fatto che il criminale era associato a emissari di un'organizzazione terroristica internazionale bandita in Russia e stava preparando una sparatoria di massa nella capitale.

Nella regione di Mosca è stato fermato anche il fratello dell'uomo ucciso. E' stato lui che ha iniziato a sospettare che l'uomo stesse comunicando con i terroristi dalla Siria e ha denunciato il fatto alla polizia. Secondo lui, due settimane prima, suo fratello era scomparso.

Secondo quanto dichiarato ai giornalisti, finora è stato aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo per "invasione sulla vita di un ufficiale delle forze dell'ordine". Al momento è in corso una ricerca di possibili complici del crimine.

Pochi giorni fa il Servizio di sicurezza federale russo aveva arrestato 22 membri di una cellula terroristica del Movimento islamico dell'Uzbekistan (bandito in Russia) nelle tre regioni russe di Mosca, Novosibirsk e Krasnoyarsk.