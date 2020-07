MotoGP, in Andalusia bis di Quartararo. Rossi sul podio

In assenza di Marc Marquez, gara al comando in solitaria per il francese Fabio Quartararo su Yamaha. E' il secondo più giovane nella storia della MotoGp a vincere due gare di fila.

Dietro di lui è battaglia per la seconda posizione. La occupa fino a sei giri dal termine Francesco Bagnaia sulla Ducati, ma viene tradito da un guasto al motore. Ne approfitta dietro di lui il tandem Yamaha Vinales-Rossi. Il pilota spagnolo guadagna il secondo posto con un sorpasso su Rossi a due giri dalla fine.

Valentino torna sul podio dopo un anno e mezzo dall'ultima volta, al Gran Premio delle Americhe 2019: per lui è il 199° in carriera nella classe regina.

La classifica del Mondiale dopo due gare

In testa al mondiale dopo due gare c'è Fabio Quartararo, a punteggio pieno: 50 punti.

Fabio Quartararo, 50 puntii Maverick Vinales, 40 punti Andrea Dovizioso, 26 punti Takaaki Nakagami, 19 punti Pol Espargaro, 19 punti Valentino Rossi, 16 punti

Il calendario 2020 della MotoGP

Dopo le due gare a Jerez, il Mondiale delle due ruote si prende due settimane di riposo e ripartirà la seconda domenica di agosto. Di seguito tutte le gare confermate in calendario per il 2020