Coronavirus, 781 nuovi casi in Germania, per il governatore della Sassonia: "E' seconda ondata"

Riesplodono i contagi in Germania, dove i casi di positività al Sar-Cov-2 giornalieri hanno superato quota 750. Secondo quanto riferisce il Robert Kosh Istitute, questo sabato sono stati rilevati 781 contagi e 7 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. In totale sono 204.964 i casi di positività al nuovo coronavirus, 204.964 i decessi e 189.800 le guarigioni.

Dopo il record di contagi avvenuto ieri, con il picco di 815 nuovi positivi e 10 morti, il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, ha parlato esplicitamente di una nuova ondata di coronavirus in Germania.

Per via dell'alto numero di contagi e i nuovi focolai, Kretschmer ha parlato di di ''sviluppi molto preoccupanti. Va evitato un ulteriore peggioramento della situazione", ha messo in chiaro.

"La seconda ondata di coronavirus è già qui. Si vede ogni giorno. abbiamo nuovi focolai di infezione ogni giorno, che potrebbero trasformarsi in numeri molto alti. Dobbiamo collaborare con le autorità sanitarie per rompere questa ondata ogni singolo giorno'', ha dichiarato in un'intervista al Rheinische Post l'esponente del CDU.

Il governatore sassone tuttavia si è detto ottimista perché le autorità sanitarie ''stanno lavorando bene''. Secondo Kretschmer, grazie al suo sistema federale la Germania può agire in modo più preciso rispetto ad altri Paesi, perché le decisioni sulla salute sono affidate ai singoli Stati.

''L'aspetto positivo è che le persone dell'Est e dell'Ovest stanno affrontando questa crisi allo stesso modo'', ha aggiunto. ''Il Coronavirus - osserva - è la prova migliore che il Paese è cresciuto insieme''.

In totale in Germania sono stati registrati 206 mila casi di contagio da Covid-19: il numero complessivo delle guarigioni è di 189000, i decessi sono stati 9201.