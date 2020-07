Coronavirus, bilancio mondiale raggiunge 638.000 morti

Il bilancio globale delle vittime dell'infezione da nuovo coronavirus ha superato 638.000 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati attestati oltre 15,7 milioni di casi di positività con oltre 8,9 milioni di guarigioni, secondo quanto riferisce la Johns Hopkins University, che tiene raccoglie i dati epidemici inviati dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 247.000 nuovi contagi, dopo il record storico di nuove infezioni raggiunto questo venerdì, con 284.196 casi di positività al Sars-Cov2, così come segnalato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nella sua relazione quotidiana sulla situazione.

La situazione negli Usa

Gli Usa hanno avuto 1.150 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre i contagi diminuiscono di nuovo, portandosi a 73.800 dopo i 76.600 del giorno precedente, secondo la Johns Hopkins University.

Con un totale di 4,19 milioni di casi di positività confermati e oltre 148.000 decessi, gli Usa sono il Paese con il maggior numero di infetti e morti. I pazienti guariti sono 1,26 milioni.

Secondo quanto riferisce Anthony Fauci, capo della task force anticovid della Casa Bianca, l'epidemia è ancora lontana dalla sua fine.

La situazione in Brasile

Secondo quando riferisce il ministero della Salute del Brasile, con l'ultimo bollettino diramato venerdì sera, sono stati registrati 1.178 decessi e 58.249 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 85.385 morti e 2.348.200 positivi al COVID-19.

​Secondo i dati più recenti, la media negli ultimi 7 giorni dei nuovi decessi in Brasile è stata di 1.065 morti quotidiane, con una variazione del 5% rispetto ai dati registrati nelle ultime due settimane. Il Brasile è il secondo Paese con decessi e casi di positività dopo gli Usa.

La situazione in India

Oltre 49.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in India nelle ultime 24 ore, secondo i dati raccolti dal ministero della Sanità. Un nuovo record giornaliero di contagi che porta il numero totale a 1.287.945, il terzo al mondo dopo Usa e Brasile. In aumento anche il numero di vittime, 740 nelle ultime 24 ore, per un totale di 30.061 decessi dovuti al COVID-19. Sono oltre 14,4 milioni di test in tutto il Paese, secondo quanto annunciato dal Consiglio indiano della Ricerca medica.