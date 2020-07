Gwyneth Paltrow rivela chi le ha dato lezioni di sesso orale

L'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha svelato un particolare riguardo la sua educazione sessuale durante un recente intervento sul podcast 'Literally With Rob Lowe'. Parlando con l'attore di 'A New Kind of Family' e suo vecchio amico Rob Lowe, Paltrow ha rivelato che in realtà è stata sua moglie Sheryl Berkoff ad averla resa edotta su come praticare il sesso orale quando aveva 15 o 16 anni.

La star di "Il talento di Mr. Ripley", afferma di aver incontrato la Berkoff intorno al 1988 o 1989, quando la futura moglie di Lowe stava lavorando come truccatrice sul set di un film interpretato dalla madre della Paltrow, Blythe Danner.

"Ho incontrato Sheryl e sono stata subito ossessionato da lei", ha raccontato la Paltrow a Lowe durante il podcast. “Prima di tutto, usciva con Keanu Reeves, che era il mio crush sul versante delle celebrità. Ed era così bella. Sapeva che stavo intrufolando sigarette sul set e sarebbe venuta a fumare con me dietro la roulotte”.

"E Sheryl mi ha insegnato a fare un pompino e tutte le altre cose tradizionali", ha aggiunto l'attrice. “E l'ho semplicemente venerata. Pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di tutti i tempi”.

Dopo che la Berkoff e Reeves si sono lasciati, lei ha iniziato a frequentare Lowe e alla fine i due si sono sposati nel 1991. La Paltrow, fondatrice del marchio Goop, è rimasta vicino alla famiglia della sua amica.

L'attrice, sposata con Brad Falchuk, è stata recentemente criticata da esperti e autorità di controllo sulla pubblicità per alcune indicazioni riguardo la salute fornite da Goop in relazione ai suoi integratori alimentari e prodotti medici. Le pubblicità dei prodotti in questione affermano che potrebbero aiutare le donne a bilanciare i loro ormoni, a regolare i loro cicli mestruali e persino a prevenire la depressione. La società alla fine ha dovuto pagare una multa di 145.000 dollari.

Nel frattempo, la candela di Paltrow "This Smells Like My Vagina" rimane un prodotto altamente pubblicizzato sul sito Web della sua azienda, nonostante anche questa sia sottoposta al vaglio della critica.