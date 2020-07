Taylor Swift a sorpresa pubblica ‘Folklore’, il nuovo album

Annunciato a sorpresa l'ottavo album di Taylor Swift contenente 16 canzoni, ma la 17esima traccia non sarà online e disponibile solo per i fan più affezionati.

“Molte delle cose che avevo pianificato per questa estate non sono avvenute, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che invece è avvenuto. E quel qualcosa è il mio ottavo album, Folklore. Sorpresa.”

Così Taylor Swift ha annunciato il suo ottavo album su Instagram contenente 16 tracce tutte originali e scritte durante i mesi di isolamento.

“Ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni”, ha scritto ancora la Swift.

Scritte e registrate in isolamento, scrive Taylor, ma con la collaborazione di alcuni dei suoi “eroi musicali”, tra cui Aaron Dessner con cui ha scritto e coprodotto 11 delle 16 canzoni, e Bon Iver con cui ha coscritto e cantato uno dei pezzi di Folklore: 'Exile'.

La riflessione di Taylor presentando Folklore

In tempi diversi da quelli che viviamo “probabilmente avrei pensato troppo a quando pubblicare questa musica” ricercando il “momento perfetto”, scrive la cantante “ma i tempi in cui viviamo mi ricordano che nulla è garantito. Il mio istinto mi sta dicendo che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente metterlo al mondo”.

E poi un saluto ai fan: “Vi voglio tanto bene ragazzi!”

I brani di Folklore e l’edizione speciale

Taylor Swift ha distribuito l’album Folklore su tutte le piattaforme musicali digitali come Deezer e Spotify, ma ha anche preparato una edizione deluxe in CD, vinile e addirittura in musicassetta per gli amanti delle musiche con il tipico e inconfondibile sottofondo “musicale” del nastro magnetico.

La sorpresa però non è questa, ma la canzone ‘The Lakes’ che si trova solo nella confezione speciale contenente tutti e 8 i suoi album.

Per ascoltare la 17a canzone dell’album Folklore di Taylor Swift, quindi, bisognerà accaparrarsi una delle edizioni non digitali e a tiratura limitata.

Taylor Swift 'Cardigan' video ufficiale