Caccia sorpassano in modo aggressivo aereo passeggeri iraniano in spazio aereo siriano - Video

Secondo Il media statale iraniano IRIB, il volo Mahan Air 1152 diretto a Beirut, in Libano, da Teheran, in Iran, è stato avvicinato giovedì da due aerei, che si sono identificati come americani.

Il video catturato a bordo del volo e condiviso sui social mostra l'aereo che si muove avanti e indietro durante la manovra mentre i passeggeri urlano.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

Un'immagine condivisa da IRIB mostra uno dei jet militari. Sebbene difficile da capire con precisione, la sagoma sembra essere quella di un F-15, un aereo utilizzato sia dalle forze aeree statunitensi sia da quelle israeliane.

🎥 فورى/ تهدید یک‌ جنگنده علیه هواپیمای مسافربری ایرانی در آسمان لبنان



پرواز مسافربری #ماهان به مقصد بیروت، کمی پیش از فرود مورد تهاجم یک جنگنده قرار گرفت



در اثر این تهاجم، هواپیمای ایرانی مجبور به فرود سریع شد که در اثر آن تعدادی از مسافران مصدوم شدند



موضوع درحال پیگیری است pic.twitter.com/eqhafIieDo — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 23, 2020

​L'aereo di linea iraniano è poi atterrato all'aeroporto di Beirut in sicurezza. Tutti i passeggeri dell'aereo iraniano sono scesi, tra di loro ci sono solo alcuni lievemente feriti, segnala la Reuters con riferimento all'amministrazione dell'aeroporto di Beirut.

Reazione delle autorità iraniane

Il ministero degli Esteri iraniano promette azioni legali non appena verranno esaminate tutte le circostanze dell'accaduto e in aggiunta incolpano gli Stati Uniti per qualsiasi situazione di pericolo che potrebbe capitare all'aereo della compagnia Mahan Air sulla via del ritorno a Teheran da Beirut. Il segretario generale delle Nazioni Unite è già a conoscenza della situazione, così come l'ambasciatore svizzero, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nel Paese.