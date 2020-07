Londra, casi di coronavirus continuano a salire nella maggior parte dei quartieri

Il tasso di sette giorni per i nuovi casi di coronavirus che mostra i dati su 100.000 persone indica che c'è stata una crescita in 18 autorità locali di Londra, mentre mostra una riduzione in altre 14 autorità.

Hackney e la City di Londra sono le autorità come il maggior numero di casi pari a un tasso di 16,3 casi su 100.000 persone.

Le cifre, registrate in sette giorni fino al 19 luglio, si basano su test effettuati nei laboratori e nella comunità più ampia. I dati relativi agli ultimi tre giorni sono stati esclusi in quanto incompleti e probabilmente soggetti a revisione.

L'elenco si basa sulle cifre relative a Public Health England aggiornate il 22 luglio sulla dashboard online del coronavirus del governo.

Londra a caccia del vaccino

Stando ai dati della Johns Hopkins University, il numero di casi di coronavirus nel Regno Unito si sta avvicinando alla quota 300 mila. Il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia ha raggiunto 297.952 unità.

Il Regno Unito ha firmato accordi con la società tedesca BioNTech, la società farmaceutica statunitense Pfizer e l'impresa biotecnologica francese Valneva per forniture di oltre 90 milioni di dosi di vaccini "promettenti" contro COVID-19. Lo rende noto il governo britannico in un comunicato stampa.

A quanto si apprende dalla nota, Londra ha stretto anche un accordo con la società britannico-svedese AstraZeneca per trattamenti contenenti anticorpi neutralizzanti COVID-19 per coloro che non possono essere vaccinati.