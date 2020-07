Сonsole generale cinese: USA non hanno fornito prove su presunto spionaggio del consolato di Houston

Il console generale cinese di Houston Cai Wei ha affermato che non si sarebbe mai aspettato "di essere trattato in questo modo".

Il console generale cinese di Houston, Cai Wei, ha dichiarato giovedì di essere "piuttosto sorpreso" nell'apprendere che Washington ha ordinato la chiusura del Consolato di Houston e ha aggiunto che gli Stati Uniti non hanno fornito prove di presunte attività di spionaggio per confermare la chiusura.

"Lo so, gli americani lo chiamano lo stato di diritto e tu non sei colpevole fino a quando non si dimostra la colpevolezza. Ok, se dite che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, allora dateci alcune prove. Altrimenti, saremo innocenti finché non sarete in grado di dimostrarlo", ha detto Cai all'emittente ABC 13, quando gli è stato chiesto di commentare le affermazioni di Washington secondo cui il Consolato Generale era impegnato nello spionaggio economico.

Cai ha esortato gli Stati Uniti a verificare i fatti e ha sottolineato che "se si è un diplomatico di alto livello o un diplomatico molto giovane, la prima lezione è che devi dire la verità".

Il console generale ha affermato che non si sarebbe mai aspettato "di essere trattato in questo modo", poiché il Consolato stava lavorando per stabilire relazioni amichevoli tra gli Stati Uniti e la Cina.

Mercoledì l'Ambasciata cinese a Washington ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna fermamente la chiusura del consolato a Houston e ha avvertito che Pechino avrebbe risposto a quella che considera una "provocazione politica".

Il governo degli Stati Uniti ha ordinato alla Cina di lasciare il consolato a Houston entro la fine della settimana per accuse di un presunto furto di proprietà intellettuale. La Cina ha negato le accuse e criticato gli Stati Uniti per aver violato il diritto internazionale e incitato all'odio nei confronti dei cittadini cinesi, come visto dalle molteplici minacce fatte all'Ambasciata a Washington.

In precedenza la Cina aveva dichiarato che stava prendendo in considerazione di chiudere il Consolato americano di Wuhan come misura di risposta.