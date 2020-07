Ucraina: uomo minaccia di usare una granata e prende in ostaggio un ufficiale di polizia

La polizia della regione di Poltava ha riferito in precedenza che l'uomo, che i poliziotti hanno cercato di arrestare per aver rubato un'auto, stava minacciando di far esplodere una granata.

Un uomo che sta minacciando di far esplodere una granata nella città centrale di Poltava in Ucraina ha preso in ostaggio il capo della direzione delle indagini penali della polizia locale, e ora si stanno dirigendo verso l'uscita dalla città in un'auto, ha detto la direzione delle indagini criminali giovedì.

"Mentre la polizia stava cercando di trattenere il 'dirottatore' vicino all'edificio del tribunale amministrativo, ha ottenuto una granata RGD-5 e ha cercato di farla esplodere. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che l'aggressore ha preso in ostaggio un agente investigativo", ha scritto su Telegram l'ufficio per i crimini.

"Dopo i negoziati, il criminale ha scambiato il personale dell'ufficio criminale per il capo del dipartimento delle indagini penali... e si è diretto verso l'uscita dalla città in un veicolo fornito in conformità con le sue richieste", si legge nella nota.

Genieri, detective e altri specialisti delle forze dell'ordine sono stati portati sulla scena dell'incidente dal dipartimento di polizia regionale.

Questo avviene dopo che alcuni giorni fa un altro uomo aveva preso in ostaggio venti persone su un autobus a Lutsk.