Regno Unito considera leggi "più severe" per potenziare il MI5 in risposta al rapporto sulla Russia

Il governo del Regno Unito sta cercando modi per inasprire le leggi sulla sicurezza, anche introducendo un nuovo registro di agenti stranieri, in risposta al rapporto sulla Russia del Parlamento britannico.

Mercoledì il segretario ai trasporti Grant Shapps ha dichiarato alla BBC che stanno prendendo in considerazione leggi "più severe" che potrebbero emulare "ciò che gli Stati Uniti e l'Australia fanno riguardo all'attività degli agenti stranieri richiedendo alle persone di registrarsi".

La Foreign Agents Registration Act (FARA), adottata dagli Stati Uniti nel 1938, obbliga chiunque agisca per conto di un governo straniero diverso dai diplomatici accreditati a registrarsi presso il Dipartimento di Giustizia e riferire sulle loro attività nel Paese. Sebbene inizialmente focalizzato sui propagandisti politici, fu modificato nel 1966 per riflettere una maggiore attenzione al lobbismo economico.

Una legge simile a quella legge è stata proposta dal comitato d'intelligence e di sicurezza del Parlamento britannico questa settimana. I legislatori hanno sostenuto che il Regno Unito non ha una "legislazione equivalente" rispetto alla FARA e hanno avvertito che agenti stranieri possono operare in sicurezza nel paese senza essere perseguiti a meno che non siano sorpresi ad acquisire segreti governativi.

Chris Mason della BBC ha riferito che la nuova legge in esame potrebbe rendere esplicitamente illegale essere una spia nel Regno Unito. Ha anche detto, tuttavia, che al momento non vi erano "proposte reali" a Downing Street.

Le capacità informatiche della Russia sono una "questione di grave preoccupazione"

La raccomandazione è stata esposta nel tanto atteso rapporto del comitato sulla presunta ingerenza russa nella politica britannica. Il rapporto affermava che le capacità informatiche della Russia sono una "questione di grave preoccupazione" mentre il governo "stava recuperando" e aveva bisogno d'intraprendere "azioni immediate".

I parlamentari hanno accusato i successivi governi britannici di aver chiuso un occhio su possibili tentativi russi per interferire nel sistema politico britannico, incluso il referendum sulla Brexit del 2016 e il voto del 2014 sull'indipendenza scozzese.

Il rapporto, in particolare, non ha fornito prove della intromissione della Russia e includeva commenti di personaggi come Christopher Steele, autore del dossier discreto Trump-Russia, e William Browder, l'uomo d'affari americano ricercato in Russia con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro.

Il rapporto è stato immediatamente definito "russofobo" da Mosca. "La Russia non ha mai interferito nel processo elettorale in nessun paese, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altre nazioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Non lo facciamo e non tollereremo i tentativi delle nazioni straniere di intromettersi nei nostri affari politici".