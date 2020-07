Malta, mediatore in omicidio di Daphne Caruana Galizia trovato con ferite da coltello

Il capo della polizia di Malta, Angelo Gafa, ha detto che Melvin Theuma è stato trovato martedì sera a casa sua con un coltello nella mano destra e lesioni multiple ai reni, al collo e al polso. Secondo la polizia, ci sono indicazioni che l'uomo si sia inflitto queste lesioni da solo. La polizia sta indagando sull'incidente. Lo stato del presunto sospetto è considerata stabile.

Come osserva il giornale, mercoledì Theuma, che aveva già assistito all'accusa, avrebbe dovuto comparire in tribunale a Malta. Si ritiene che avrebbe dovuto testimoniare contro il noto uomo d'affari maltese Jurgen Fenech, la presunta mente dietro l'omicidio.

La giornalista e blogger Daphne Caruana Galizia è morta in un'esplosione di auto nel villaggio maltese di Bidnidja a metà ottobre 2017. Aveva denunciato il presunto legame tra l'ex primo ministro Joseph Muscat e sua moglie con una società che appare sui Panama Papers. Lo stesso ex primo ministro e sua moglie negano qualsiasi connessione con la società offshore. Muscat ha annunciato le sue dimissioni nel dicembre dello scorso anno in una crisi politica per le indagini sull'omicidio della giornalista.

Le dimissioni di Joseph Muscat

Travolto dallo scandalo che aveva fatto seguito alle investigazioni sull'uccisione della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, Joseph Muscat non aveva potuto fare altro che dimettersi garantendo però una transizione soft.

Infatti, Muscat aveva annunciato le dimissioni a fine novembre 2019 ma comunicando che esse sarebbero state effettive a partire dal 12 gennaio 2020.

Muscat lo aveva annunciato in diretta televisiva, ad una opinione pubblica che a gran voce chiedeva ormai da tempo l'azzeramento del Governo.