Coronavirus in Russia: 789.190 contagi (+5.862), 12.745 decessi (+165), 572.053 guarigioni (+9.669)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati rilevati 5.862 casi di coronavirus per un totale di 789.190 pazienti, ha detto ai giornalisti il ​​Quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

"Nelle ultime 24 ore in Russia i casi confermati di COVID-19 sono stati 5.862 in 83 regioni, tra cui 1.516 (25,9%) non mostrano manifestazioni cliniche", ha dichiarato il Quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

Si aggiunge che per tutta la durata della pandemia sono stati rilevati 789.190 casi totali (+ 0,7%) d'infezione in 85 regioni della Federazione russa.

Nelle ultime 24 ore sono morte 165 persone affette da COVID-19 nella Federazione Russa, portando il bilancio totale a 12.745.

Sono 9.669 le persone dimesse nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di guariti a 572.053.