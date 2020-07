Sparatoria a Chicago in un complesso funerario: 14 feriti

Precedenti rapporti non ufficiali della scena hanno detto in precedenza che fino a 16 persone sono rimaste ferite nel quartiere Auburn Gresham di Chicago martedì sera.

Un totale di 14 persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Chicago alla fine di martedì e tutte sono in ospedale, ha detto ai giornalisti il ​​primo sovrintendente della polizia di Chicago Eric Carter.

"Ci sono 14 vittime in cura in cinque ospedali diversi. La loro condizione non è nota al momento", ha detto Carter.

Secondo Carter, la polizia ha finora arrestato un sospetto e le motivazioni sono ancora sconosciute. Ha aggiunto che il fuoco è stato aperto da un'auto destinata ai partecipanti a una cerimonia funebre, che ha aperto il fuoco in risposta. I sospetti sono usciti dall'auto dopo che questa si era scontrata e successivamente ha lasciato il luogo del crimine, ha detto la polizia.

Il reporter della CBS di Chicago Jermont Terry inizialmente ha dichiarato che fino a 16 persone sono rimaste ferite.

A Charlie De Mar della CBS di Chicago fu detto che il funerale era per una vittima di un altra sparatoria.

"Ho parlato con persone qui che hanno detto di essere dentro una casa funeraria quando sono iniziate le sparatorie", ha scritto su Twitter. "Ho parlato con una donna che aveva del sangue sui jeans. Non sapeva di chi fosse il sangue."

I vigili del fuoco di Chicago hanno annunciato martedì sera che 11 persone in totale sono state portate negli ospedali della zona, tutte in condizioni gravi o critiche.