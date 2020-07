Kanye West: "ora mi concentrerò sulla musica", dopo tweet ambigui sul tentativo di "rinchiuderlo"

Il rapper in precedenza aveva pubblicato una serie di tweet ora cancellati sostenendo che sua moglie, insieme a sua madre, Kris Jenner, stavano cercando di "rinchiuderlo", apparentemente per preoccupazione per la sua salute.

Il rapper Kanye West e sua moglie, Kim Kardashian, sono stati "al limite" per mesi e ora vivono separati, The Sun ha riferito martedì citando fonti che hanno familiarità con la questione.

La coppia è stata in contrasto nell'ultimo anno, da quando Kim ha iniziato ad avere difficoltà a vivere con Kanye, che, secondo le fonti, è diventato "molto esigente" e "sempre ossessionato da uno dei suoi piani".

"Dall'inizio del lockdown, hanno avuto litigi quotidiani su tutto. Ma soprattutto sui bambini, sul loro futuro e sulle diverse direzioni in cui stanno andando", ha detto la fonte. "Adesso vivono vite totalmente separate."

La fonte ha aggiunto che Kanye, che si dice stia vivendo nel Wyoming, ha raccolto una piccola cerchia di persone di cui si fida, che non include più Kim e la sua famiglia.

Un'altra fonte vicina alla famiglia ha detto a Page Six che il matrimonio di Kim e Kanye non sopravviverà agli ultimi episodi, presumibilmente riferendosi al discorso emotivo di West durante una manifestazione in campagna nella Carolina del Sud.

"Non so se riusciranno a sopravvivere", ha detto la fonte. "La famiglia sta cercando di capire cosa fare, e sperando che questo incubo finisca presto e che possano mettere Kanye in cura".

Il rapper, che ha recentemente annunciato la sua candidatura per la presidenza, domenica ha organizzato un evento per la campagna in cui ha condiviso dettagli privati ​​sulla sua vita in cui è scoppiato a piangere. In particolare, ha detto al pubblico che lui e Kim hanno considerato un aborto quando era incinta della loro prima figlia, North, ma che ha ottenuto un segno da Dio e ha deciso di avere la bambina.

I media hanno riferito in precedenza che Kim era "mortificata" dopo che Kanye aveva condiviso come avevano preso in considerazione l'aborto nel 2012.

"Mi concentrerò sulla musica adesso"

Il rapper americano Kanye West ora ha messo in dubbio la sua candidatura presidenziale dopo aver dichiarato che si sarebbe "concentrato" sul fare di nuovo musica.

"Ora mi concentro sulla musica", ha twittato lunedì sera, prima di lasciare una tracklist per il suo nuovo album intitolato "DONDA" e dire che l'album sarebbe uscito venerdì.

Ima focus on the music now — ye (@kanyewest) July 21, 2020

​Kanye sembrò poi dire che avrebbe potuto provare un'altra corsa per la Casa Bianca tra quattro anni, pubblicando l'hashtag della sua campagna presidenziale, #2020VISION, con l'osservazione "o forse '24".