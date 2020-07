Un lavoratore aeroportuale rivela un errore comune durante il controllo del bagaglio

L'uomo, che si considera un professionista esperto, ha detto che le etichette dei bagagli sono ciò che lo preoccupa di più, spiegando che "spesso ostacolano la maniglia e sono troppo grandi".

Inoltre, nel caso in cui si rompano, diventano "detriti che rappresentano un pericolo per i motori dell'aeromobile".

Se vuoi che la tua valigia sia più facile da identificare sul nastro dei bagagli, basterebbe "contrassegnarla", ha spiegato l'uomo. Per quanto riguarda le etichette, "semplicemente non servono a niente". Inoltre, ha avvertito del pericolo in cui incorrono le valigie senza ruote.

"Se una valigia ha quattro ruote, possiamo spingerla su tutta la lunghezza dell'aereo", ha spiegato l'uomo, aggiungendo che gli spedizionieri dei bagagli hanno spesso fretta, quindi a volte devono lanciare borse con forza.