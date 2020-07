Jennifer Aniston pubblica una foto straziante di un amico in ospedale che lotta contro il COVID-19

La pandemia di COVID-19 continua a diffondersi in tutto il mondo, con oltre 14,5 milioni di persone contagiate e almeno 610.000 decedute. Numerose celebrità hanno invitato i fan a rimanere protetti e indossare le mascherine per fronteggiare la situazione.

La star di 'Friends' Jennifer Aniston ha condiviso la foto di un amico di famiglia che mostra la sua esperienza angosciante alle prese con il COVID-19 nel tentativo di incoraggiare le persone a prendere precauzioni contro il virus.

L'uomo nella foto giace in un letto d'ospedale intubato e incosciente. La Aniston ha fatto presente che la foto è stata scattata ad aprile, ma ora la persona in questione si è quasi ripresa dalla malattia.

"Pensa semplicemente a coloro che hanno già sofferto di questo orribile virus. Fallo per la tua famiglia. E soprattutto per te stesso. Il Covid colpisce a tutte le età", ha scritto sulla sua pagina Instagram.

L'attrice ha sottolineato che nessuno può seminare il virus, esortando per questo le persone a "indossare una dannata maschera".

Dall'inizio della pandemia di COVID-19, attori e influencer di Instagram, così come personaggi famosi e diplomatici, hanno condiviso i loro selfie con le mascherine su Instagram, chiedendo alle persone di proteggersi sia per il loro bene che per il bene dei loro parenti.

Tanti i contagiati anche tra gli stessi VIP.