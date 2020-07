La Heard nega la relazione con Musk e di simulare percosse e insiste sulle violenze di Johnny Depp

Amber Heard ha negato di aver avuto una relazione con l'imprenditore Elon Musk o l'attore James Franco mentre era sposata con Johnny Depp.

Depp, 57 anni, sta citando in giudizio News Group Newspapers, editori del quotidiano 'The Sun', per un articolo del 2018 che lo definiva un "picchiatore della moglie" e si chiedeva se J.K. Rowling avrebbe dovuto acconsentire alla sua partecipazione a uno dei film del franchise 'Fantastic Beasts' ('Animali fantastici').

Martedì 21 luglio, la Heard ha negato di aver esibito ferite artefatte, tra cui una contusione facciale.

Chiamata a testimoniare, l'attrice ha dichiarato: "Naturalmente ho subito percosse", dal momento che era stata accusata di averle simulate.

La Heard ha affermato che la star dei 'Pirati dei Caraibi' l'ha aggredita in almeno 14 occasioni e che ha minacciato di ucciderla molte volte, spesso a causa della gelosia e dei sospetti sulla sua infedeltà.

Depp nega di averla picchiata e ribatte che le sue affermazioni riguardo le violenze subite sono una bufala.

La Heard ha affermato che Depp è diventato violento dopo che lei ha si è scambiata messaggi di testo con Elon Musk - il fondatore di Tesla e SpaceX - nel maggio 2016. Sostiene che le ha lanciato un cellulare, colpendola negli occhi, e che poi ha fatto a pezzi il loro attico.

Martedì in tribunale l'avvocato di Depp, Eleanor Laws, ha chiesto alla Heard se avesse avuto una relazione con Musk o con qualcun altro.

"No, non qualcosa di molto significativo", la replica.

La sera seguente, il tribunale ha mostrato le riprese della telecamera a circuito chiuso, in cui la Heard invita l'attore James Franco a salire nel suo attico.

"Mi stava dicendo 'Oh mio Dio, cosa ti è successo?'", ha affermato la Heard in tribunale.

L'avvocato di Depp ha letto un messaggio di Elon Musk in cui si offriva di "organizzare la sicurezza della Heard 24/7" e aggiungeva: "L'offerta sarebbe rimasta valida anche se non avessi mai voluto rivedermi... comunque, scusami per essere un idiota. Questo silenzio nelle comunicazioni tra noi fa molto male. Questo mi importa solo perché mi piaci davvero".

La signora Laws ha poi ricordato alla Heard le prove fornite da Alejandro Romero, portiere nell'edificio in cui abitava coppia, che ha dichiarato di aver visto Musk fare visita alla Heard nel 2015, "quando il signor Depp era in Australia".

Lei ha affermato che Romero ha "torto" e ha detto di non aver avuto nulla a che fare con l'imprenditore sudafricano prima del 2016.

Il giudice, il sig. Andrew Nicol, ha notificato alla sig.ra Laws di non ritenere che le prove della gelosia potrebbero influenzare il suo verdetto.

La signora Laws ha detto che il personale dell'attico non aveva visto alcun segno sulla Heard nei giorni successivi all'incidente, ma l'attrice ha insistito sul fatto di presentare ferite evidenti.

Più tardi la Heard ha ammesso di aver preso a pugni Depp una volta, ma ha detto di averlo fatto perché temeva che avrebbe spinto sua sorella Whitney giù per le scale come fatto in precedenza con una ex ragazza.

Ha detto: "Stava per spingerla giù per le scale e nel momento in cui è successo mi sono ricordata di aver sentito che lo aveva già fatto con una sua ex - credo fosse Kate Moss".

La Laws ha sottolineato che la Heard non aveva mai menzionato questo incidente in nessuna delle sue dichiarazioni e l'ha accusata di aver modificato la sua testimonianza.

"Non ho mai cambiato la mia storia", ha risposto l'attrice, che ha comunque ammesso di non aver mai menzionato l'incidente in precedenza.

Le ex fidanzate di Depp Winona Ryder e Vanessa Paradis hanno dichiarato che Depp non è mai stato violento con loro; la Moss invece non è stata chiamata a testimoniare da 'The Sun', che nega di aver diffamato l'attore.

La sig.ra Laws ha dubitato della versione di Heard riguardo un altro incidente in cui lei affermava che Depp le avesse afferrato i capelli con una mano e l'avesse presa a pugni con l'altra, sottolineando di avere in quel momento la mano ingessata.

Quando la Heard ha detto che Depp l'aveva colpita con il gesso, la signora Laws ha obiettato: "Stai solo inventando questo mentre racconti".

La replica: "Non ho incluso ogni dettaglio o pensiero".

Il processo, che è stato rinviato da marzo a causa della pandemia di coronavirus, dovrebbe concludersi la prossima settimana.