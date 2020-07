Incendio alla cattedrale di Nantes, liberato l'uomo fermato dalla polizia

La polizia ha rilasciato l'unico sospettato per il rogo della cattedrale di San Pietro e Paolo di Nantes. L'uomo, un trentanovenne volontario della diocesi, aveva avuto l'incarico, venerdì notte, di chiudere la chiesa. Per questa ragione gli inquirenti lo hanno interrogato per ore per chiarire alcune incongruenze sulla chiusura e sui suoi spostamenti.

Il procuratore Pierre Sennès ha confermato all'agenzia Afp il rilascio del volontario, avvenuto domenica sera, "senza alcun capo d'accusa".

L'uomo era stato preso in custodia sabato sera, dopo l'apertura di un fascicolo per omicidio doloso, in seguito al rinvenimento di tre incendi, all'interno della chiesa, da cui sarebbe poi divampato il fuoco.

"Qualsiasi interpretazione che possa coinvolgere questa persona nella commissione dei fatti è prematura e affrettata", aveva avvisato il pubblico ministero subito dopo il fermo.

L'indagine per incendio doloso

Sabato 18 luglio la procura ha ufficialmente dichiarato l'apertura dell'inchiesta per incendio doloso. La pista criminale, attualmente favorita dagli investigatori, si è aperta dopo che sono stati osservati all'interno dell'edificio: uno a livello del grande organo, uno a destra e l'altro a sinistra della navata, ha spiegato il procuratore di la Repubblica di Nantes, citato da Presse Océan.

L'incendio della Cattedrale di Nantes

Sabato mattina è scattato l'allarme incendio per la Cattedrale di San Pietro e Paolo di Nantes. Il rogo, scoppiato all'interno della chiesa, si è diramato dalla navata centrale. Inizialmente fuori controllo, le fiamme sono state domate dai pompieri, giunti sul posto con una sessantina di uomini, che sono riusciti a spegnere completamente l'incendio dopo qualche ora.

La Cattedrale di Nantes, costruita in 450 anni, dal 1434 al 1891, è un esempio di architettura gotica francese ed è stata riconosciuta monumento storico nel 1862. L'edificio venne bombardato durante la seconda guerra mondiale, il 15 giugno 1944, e poi sottoposto a restauro.

Non è il primo incendio che si sviluppa nella struttura. Il 28 gennaio 1972, le fiamme divorarono l'edificio ancora in fase di ricostruzione. L'incendio distrusse il tetto di ardesia e la cattedrale, situata nel cuore di Nantes, venne restituita al culto soltanto nel 1985, dopo oltre 13 anni di lavori.

Nel 2015, sempre a Nantes, un altro edificio cattolico è stato colpito da uno tremendo incendio che ha distrutto tre quarti del tetto della basilica di Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien, un edificio religioso del 19° secolo.