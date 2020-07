Moto Gp, a Jerez prima vittoria per Fabio Quartararo

La gara d'esordio della stagione 2020 di Moto Gp va al pilota francese Fabio Quartararo su Yamaha, che taglia per il primo il traguardo del gran premio disputato sulla pista spagnola di Jerez.

Sul secondo gradino del podio sale la Yamaha di Maverick Vinales.

Terzo gradino del podio per la Ducati di Andrea Dovizioso.

Ritiro per i due piloti più attesi dal pubblico: Valentino Rossi e Marc Marquez. Il campione italiano si ferma a sette giri dal termini, mente Marc Marquez, cade due volte alla curva quattro.

La prima scivolata avviene al quinto giro, quando era in testa alla gara: Marquez riesce a riprendere la gara e si lancia in una rimonta interrotta a quattro giri dal termine nello stesso punto con un high side che lo porta sulla ghiaia.

Moto Gp, le gare in programma

Dopo la gara inaugurale il Motomondiale ritorna la settimana prossima, sempre sul circuito di Jerez, per il gran premio di Andalusia. Ecco le altre gare confermate in calendario per il 2020