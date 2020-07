Coronavirus in Russia: 771.546 contagi (+6.109), 12.342 decessi (+95), 550.344 guarigioni (+3.481)

Sono 6.234 i nuovi casi accertati di positività al coronavirus in Russia,nelle ultime 24 ore. Un positivo su quattro è asintomatico. Lo riferisce il quartier generale operativo contro la diffusione del COVID-19.

Le autorità sanitarie russe hanno informato questa mattina di un aumento di 6.109 casi registrati nelle ultime 24 ore in 83 regioni. Si questi 1.514 non presentano sintomi clinici (24,8%). La situazione dei contagi è in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Ieri, infatti, sono stati registrati 6.234 positivi.

Con i nuovi casi di oggi il numero complessivo dei positivi raggiunge 771.546 casi totali, mostrando un incremento 0,8%. All'interno del Paese, Mosca resta la città più colpita, con 591 casi nelle ultime 24 ore, seguita dalla Regione di Sverdlovsk con 245 nuovi casi e dalla Regione autonoma di Chanty-Mansi con 237 nuovi casi.

Con la morte di 95 pazienti nell'ultimo giorno, il numero totale di decessi per COVID-19 nel Paese si è attestato a 12.342. In particolare, ci sono stati 26 morti a San Pietroburgo, 14 a Mosca e 10 nell'omonima provincia. Il numero di nuovi decessi è il più basso dalla fine di giugno. Solo venerdì erano stati registrati 186 decessi, quasi il doppio.

Nelle ultime 24 ore sono state dimesse dagli ospedali 3.481 persone, per un totale di 550.344 guarite.

A dispetto dell'alto numero di contagi che la colloca al quarto posto dopo USA, Brasile e India, la Russia ha un livello di decessi relativamente basso rispetto al totale degli abitanti.