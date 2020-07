Gp d'Ungheria, in pole position c'è Lewis Hamilton

All'Hungaroring è in corso il weekend del Gran Premio d'Ungheria. Nelle qualifiche del sabato la pole position è andata al campione del mondo Lewis Hamilton.

Meglio rispetto agli ultimi due gran premi in Austria, le Ferrari, che occupano la terza fila dello schieramento. Problemi per l'Alfa Romeo, che partirà in un'ultima fila con entrambe le vetture.

La griglia di partenza

Hamilton Bottas Stroll Perez Vettel Leclerc Verstappen Norris Sainz Gasly

La partenza del Gran Premio d'Ungheria, terza prova del Campionato Mondiale di Formula 1, è in programma domenica 19 luglio alle 15:10.