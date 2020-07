Una bistecca da favola, morbida e succosa: come arrostire correttamente la carne?

Il famoso chef australiano John Torode ha condiviso i suoi trucchi per preparare la bistecca perfetta. La carne preparata in questo modo soddisferà anche i buongustai più esigenti.

Come affermato dallo chef professionista, la cosa più importante è non lasciare seccare la carne durante la cottura. Affinché la bistecca non bruci durante la preparazione, occorre capovolgerla al momento giusto: quando? Lo chef consiglia di farlo quando cessa il suono della frittura, il caratteristico sibilo causato dal contatto di umidità e grasso bollente. Ciò significa che il liquido è evaporato e la bistecca inizia a seccarsi e bruciare.

Il tempo medio dal posizionamento della bistecca sulla padella calda alla rotazione è di 2 minuti.

Torode consiglia inoltre di ungere la carne prima di arrostirla, piuttosto che bagnare con l'olio la padella o la griglia.

Dopo che la carne è stata arrostita, è necessario lasciarla riposare e raffreddare in modo che i succhi conservati all'interno si distribuiscano uniformemente sull'intero pezzo. Solo allora potete iniziare a tagliare la vostra bistecca "perfetta".