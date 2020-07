Vaticano pubblica Vademecum per gestione abusi su minori: ok denunce anonime e sui media

La Congregazione della dottrina della fede (CDF) ha pubblicato quest’oggi un Vademecum attraverso cui fornisce risposte alle domande più importanti e scottanti sulla gestione dei casi di abuso su minori.

Il testo di 30 pagine e 9 capitoli, si apprende dal Vatican News, non è “un testo normativo” o “una nuova legislazione in materia” ma una sorta di guida nella forma delle domande e risposte FAQ.

Un manuale d'istruzione per guidare gli ordinari e gli operatori del diritto nel trattare i casi di abuso sessuale sui minori commessi da chierici.

Il testo non è definitivo ma viene definita, con linguaggio informatico, una versione 1.0 a cui ne seguiranno delle altre per mantenere il documento sempre aggiornato in base all’evoluzione normativa e delle conoscenze in materia.

La verifica delle informazioni

Il Vademecum consiglia di verificare in modo scrupoloso qualsiasi informazione ricevuta dall’ordinario, anche se non vi è stata denuncia formale e l’informazione è stata diffusa dai mass-media o attraverso i social network ed anche se la fonte è anonima.

Per quanto riguarda il “sigillo sacramentale” esso resta inviolabile, in questo caso il confessore dovrebbe provare a convincere il penitente a rendere pubbliche le informazioni sul presunto abuso in suo possesso.