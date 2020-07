Lukashenko: UE critichi USA per mancanza di democrazia invece di accusare la Bielorussia

I bielorussi sono pronti per le elezioni presidenziali del 9 agosto, con il presidente di lunga data Alexander Lukashenko in corsa per il sesto mandato consecutivo.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha commentato la recente critica dell'Unione europea alla campagna elettorale della Bielorussia, esortando Bruxelles a focalizzarsi sulla situazione nel proprio cortile anziché "puntare il dito" contro Minsk.

“Per quanto riguarda i nostri vicini occidentali, stanno accadendo tutti i tipi di cose, compresi i doppi standard. E proprio ora, alla vigilia delle nostre elezioni presidenziali, hanno già iniziato a suggerirci: "Assicuratevi che tutto sia democratico, in modo che, Dio non voglia, non ci siano scontri in strada", ha detto Lukashenko, parlando con i funzionari nella città di Vitebsk il mercoledì.

"Recentemente ho detto a Macron: guarda cosa stanno facendo i tuoi gilet gialli e come stai combattendo lì. Ho detto, hai un partner, gli Stati Uniti, vedi cosa sta succedendo lì. Non possono cavarsela senza usare gas lacrimogeni. Prova a criticare Trump e gli Stati Uniti per la mancanza di democrazia. Prova a dare un'occhiata alla Russia. Ma hanno paura. E così sembra che abbiano deciso di prendersela con la Bielorussia. Ma non funzionerà. Proteggeremo il nostro Paese con tutti i mezzi legali", ha aggiunto.

Il presidente bielorusso ha sottolineato che accoglierà ispettori elettorali dall'estero, affermando che i candidati sono già stati registrati e che la campagna è iniziata.

"Se volete osservare le elezioni, per favore, siate nostri ospiti, venite domani, non ci importa. Non ci nascondiamo da nessuno. Ma non abbiamo bisogno di nessuno che punti il dito e ci dica come vivere. Sappiamo come vivere. Uno dovrebbe prima risolvere i suoi problemi... Ma sapete, è sempre desiderabile nascondere i propri problemi dietro i problemi del vicino, puntare il dito contro i vicini e gli altri. Ma non funzionerà. Non in questi tempi", ha sottolineato Lukashenko.

La critica di Borrell alla Bielorussia

Martedì, il capo della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell ha criticato Minsk per una presunta "mancanza di trasparenza" nella verifica delle firme raccolte per la registrazione dei candidati per le prossime elezioni, affermando che la questione "mina la fiducia nel processo di registrazione".

Bruxelles ha anche criticato ciò che ha affermato che le esclusioni "apparentemente arbitrarie" di due candidati - il banchiere Viktar Babaryka e l'ex diplomatico Valery Tsepkalo dalla corsa elettorale. La commissione elettorale bielorussa ha negato la registrazione di Babaryka a causa d'incoerenze nella sua dichiarazione di reddito e proprietà. Si dice che Tsepkalo non sia riuscito a raccogliere il numero richiesto di firme.

Borrell ha affermato che l'UE "si aspetta che la Bielorussia inviti ufficialmente" osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione presso l'Ufficio europeo per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE / ODIHR) "senza indugio per osservare le imminenti elezioni presidenziali".

Cinque persone, tra cui Lukashenko, il presidente bielorusso dell'Assemblea socialdemocratica Sergey Cherechen e gli indipendenti Hanna Kanapatskaya, Andrey Dmitriev e Sviatlana Tsikhanouskaya sono stati registrati come candidati.