Un uomo lancia una scarpa contro il presidente della Corea del Sud

Secondo l'agenzia, il fatto è avvenuto intorno alle 16.30 dell'orario locale (9.30 in Italia), quando Moon Jae-in stava lasciando l'edificio del parlamento. Un uomo di nome Chon si è tolto la scarpa e l'ha lanciata al presidente, ma non l'ha colpito, dopodiché è stato arrestato dalla polizia.

"Ho lanciato una scarpa al presidente Moon Jae-in. Volevo che provasse disprezzo e vergogna", ha detto l'uomo.

Le ragioni del suo atteggiamento negativo nei confronti del presidente non sono note.

Lanciare scarpe a politici famosi ha da tempo cessato di essere un modo originale di esprimersi. Un esempio per coloro che desiderano diventare famosi per tale "impresa" è stato il giornalista iracheno Muntazer al-Zaidi, che ha gettato le sue scarpe al presidente degli Stati Uniti George W. Bush a Baghdad nel dicembre 2008 e poi è stato incarcerato per tre anni.

Successivamente, il presidente sudanese Omar al-Bashir, il premier cinese Wen Jiabao, il primo ministro turco Tayyip Erdogan e l'ex capo del FMI Dominique Strauss-Kann sono diventati obiettivi di lanci di scarpe. Numerosi tentativi di questo tipo sono stati fatti contro Mahmoud Ahmadinejad quando era presidente dell'Iran.