Polizia: 132 persone fermate durante una manifestazione non autorizzata a Mosca

La votazione sugli emendamenti alla Costituzione si è tenuta in Russia dal 25 al 1 luglio.

132 persone sono state arrestate durante una manifestazione non autorizzata nel centro di Mosca mercoledì sera, secondo quanto riferito dall'amministrazione generale della Polizia di Mosca sul suo sito web.

"Gli agenti di polizia, insieme agli ufficiali della Rosgvardia (Guardia Nazionale Russa), hanno impedito la violazione dell'ordine pubblico nel centro di Mosca. 132 persone sono state portate nei dipartimenti di polizia territoriale per le indagini. Per quanto riguarda loro, verranno inflitte delle pene stabilite dalla legge in base alle loro responsabilità", dice il messaggio.

Le votazioni per gli emendamenti alla costituzione

La votazione sugli emendamenti alla Costituzione si è tenuta in Russia dal 25 al 1 luglio, secondo i risultati dell'elaborazione del 100% dei protocolli, la Commissione Elettorale Centrale della Russia ha riferito che l'adozione degli emendamenti è stata sostenuta dal 77,92% dei russi e il 21,27% ha votato contro. L'affluenza, secondo i dati presentati nel centro informazioni della Commission, è stata del 67,97%.