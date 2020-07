Twitter: ondata di violazioni hacker contro account è "attacco di ingegneria sociale coordinato"

Un attacco di hacker senza precedenti ha interessato Twitter, che, a partire dagli account di Elon Musk e Bill Gates, ha preso di mira un gran numero di account verificati. I tweet con testi truffa bitcoin sono apparsi su pagine compromesse, spingendo gli utenti a inviare denaro all'indirizzo specificato.

Twitter ha affermato di aver "rilevato quello che crediamo essere un attacco coordinato di ingegneria sociale da parte di persone che hanno preso di mira alcuni dei nostri dipendenti con accesso a sistemi e strumenti interni" .

In una serie di tweet, la società ha dichiarato che questo accesso è stato utilizzato per "assumere il controllo di molti account altamente visibili (inclusi quelli verificati) e fare Tweet per loro conto", rilevando che stanno esaminando "quali altre attività dannose potrebbero aver condotto o informazioni a cui potrebbero aver avuto accesso ".

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha dichiarato in una nota di essere a conoscenza dell'attacco hacker che ha colpito gli account Twitter di alto profilo e ha esortato il pubblico a non cadere vittima della truffa con criptovalute.

"Siamo a conoscenza dell'odierno incidente sulla sicurezza che ha coinvolto diversi account Twitter appartenenti a persone di alto profilo", ha affermato la dichiarazione dell'ufficio di campo dell'FBI a San Francisco, citata da ABC mercoledì. "Gli account sembrano essere stati compromessi al fine di perpetuare frode con criptovalute.

Consigliamo al pubblico di non cadere vittima di questa truffa inviando criptovalute o denaro in relazione a questo incidente".

Poco dopo che è stata revocata una precedente limitazione imposta al tweet per gli account Twitter verificati, Twitter ha annunciato che, mentre è in corso l'indagine sull'incidente, la maggior parte degli utenti dovrebbe essere nuovamente in grado di twittare e reimpostare le password. La dichiarazione dell'azienda ha osservato che "questa funzionalità potrebbe andare e venire".

"La maggior parte degli account dovrebbe essere in grado di twittare di nuovo. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile", afferma la dichiarazione di Twitter.

In precedenza, Twitter ha affermato che gli utenti potrebbero non essere in grado di twittare o reimpostare le proprie password, limitando anche la capacità degli account verificati di twittare in quanto hanno ricevuto il seguente messaggio durante il tentativo di pubblicare:

"Questa richiesta sembra essere automatizzata. Per proteggere i nostri utenti da spam e altre attività dannose, al momento non possiamo completare questa azione. Riprova più tardi".