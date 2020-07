Meghan Markle spiega la vera ragione che l'ha spinta a lasciare la famiglia reale

La moglie americana di Harry ha definito la vera ragione per cui insieme al suo consorte hanno deciso di lasciare la famiglia reale e rinunciare ai titoli. Il suo videomessaggio, dedicato all'incontro online di Girl Up, è stato evidenziato dal Daily Star.

La 38enne Meghan Markle ha spiegato chiaramente perchè insieme a suo marito Harry hanno deciso di rinunciare ai privilegi e titoli reali lasciando la famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti. “La tua intuizione ti dirà cosa è giusto e sbagliato. Cosa è giusto e cosa no. La cosa più difficile, quella più complicata per me, è inseguire le mie convinzioni con le azioni”, ha ammesso.

"I cambiamenti e la crescita che cerchi non avvengono sempre ogni giorno. Ma quando guardi indietro, credimi, vedrai che ogni tuo passo ti avvicina all'obiettivo”, ha assicurato la Markle, basandosi sull'esperienza personale.

L'attrice della serie televisiva americana "Suits" ha sottolineato l'importanza di far valere i propri diritti.

"Le espressioni negative ci saranno sempre e possono sembrare dichiarazioni eccessivamente forti; a volte possono persino farti male", ha detto Meghan Markle ricordando l'esperienza. "Ma puoi usare la voce interna per sopprimere il rumore esterno. Perchè è solo un rumore. La tua voce ti dice la verità. Esprime speranza. La tua voce può e dovrebbe essere molto più forte."

Gli esperti del tabloid Sun hanno percepito l'intervento della moglie di Harry come una critica all'indirizzo della regina Elisabetta. Hanno anche considerato alcune delle osservazioni di Meghan come un pretesto per la loro decisione di rinunciare ai privilegi reali. Secondo fonti del palazzo, la famiglia reale non era al corrente dell'intervento di Meghan Markle.

La Megxit

A gennaio, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che avrebbero abbandonato la loro posizione di reali e avrebbero bilanciato la loro vita tra il Regno Unito e il Nord America, uno sviluppo che è stato uno shock per molti. Il duca e la duchessa del Sussex si sono ufficialmente allontanati dalla loro regalità alla fine di marzo, trasferendosi a Los Angeles, attraverso il Canada. Secondo i rapporti, il principe Carlo era quindi pronto a finanziare parte dei costi di sicurezza di suo figlio negli Stati Uniti, ma alcune fonti vicine alla coppia hanno respinto queste speculazioni. Alcuni ora suggeriscono che il principe Harry abbia già "desiderato ardentemente di tornare a casa", a quanto pare per la mancanza dell'esercito e delle sfilate militari.