Squalo a rischio tra zuppa di pinne e carne spacciata per pesce spada: anche in Italia

Oggi è la Giornata Mondiale degli Squali, e per quanto siano pericolosi e incutano timore, sono in via di estinzione come molte altre specie. 73 milioni di esemplari uccisi ogni anno.

Oggi è la Giornata Mondiale degli Squali e i dati dello IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione della natura, ci ricorda che in 5 anni le specie di squali a rischio estinzione sono passate da 25 a 42.

Un aumento impressionante dovuto alle frodi alimentari messe in campo da pescatori senza scrupoli che devono soddisfare consumatori sempre più voraci di zuppa di pinne di squalo e di carne di squalo in ogni parte del mondo.

L’IUCN denuncia che ogni anno vengono uccisi 73 milioni di squali, una situazione che sta facendo scomparire molte specie e che in generale minaccia l’equilibrio sottomarino, perché gli squali sono all’apice della catena alimentare negli oceani.

Hong Kong, la ‘borsa’ degli squali

Ad Hong Kong è presente il mercato più importante della Terra, dove si vende carne di squalo e in particolare le sue pinne ricercatissime durante cene e cerimonie della cultura orientale.

Il WWF ha creato la app Sharkulator attraverso cui è possibile calcolare quanti squali sono stati ammazzati per creare un certo numero di zuppe di pinne di squalo.

Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica e farle capire che tra pochi anni non ci sarà più nessun pescatore, nessun ristoratore che gli potrà mettere in tavola o nel menu la zuppa di pinne di squalo.

Lo squalo lo mangiamo anche in Italia

Verdesca, palombo e smeriglio non sono tre pesci qualsiasi e non sono pesce spada, sono tre diversi squali. La verdesca in particolare è la più decimata di tutte data la sua piccola taglia e facilità di cattura.

Le tre specie appena citate si trovano anche nelle pescherie italiane, siamo infatti tra i principali importatori e consumatori.

Attenzione anche alle frodi in commercio alimentare, perché spesso quando il pesce spada manca, c’è chi spaccia lo squalo per quest’ultimo.