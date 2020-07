Escalation al confine Armenia-Azerbaigian: esercito armeno annuncia di aver abbattuto drone azero

"Le unità di difesa aerea armena hanno colpito un drone delle forze armate azere, che viene utilizzato come sistema di controllo del fuoco", ha scritto la portavoce del ministero Shushan Stepanyan su Facebook.

Domenica scorsa è avvenuto uno scontro armato sul confine azero-armeno, in un punto relativamente lontano da dove i due paesi di solito si scambiano ostilità nel territorio conteso del Nagorno-Karabakh. Lo scontro è avvenuto vicino al villaggio di Movses lungo la linea di contatto tra la provincia di Tavush in Armenia e la provincia di Tovuz in Azerbaigian. Yerevan e Baku si sono incolpate a vicenda di aver aperto il fuoco per prima. Il ministero della Difesa azero ha riportato la morte di quattro soldati, mentre il ministero della Difesa armeno ha segnalato il ferimento di 2 militari.

Lunedì l'Armenia ha riferito che l'Azerbaigian ha continuato ad attaccare, bombardando il territorio armeno ad intervalli di 15-20 minuti.