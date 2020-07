Presidente brasiliano Bolsonaro non sopporta l'isolamento, chiede nuovo test per Covid-19

Il presidente brasiliano aveva precedentemente rivelato che stava prendendo il farmaco anti-malaria idrossiclorochina per curare la malattia e che lo stava facendo sentire "molto meglio".

Quasi una settimana dopo essere risultato positivo al COVID-19, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato che semplicemente "non sopporta" l'isolamento e che intende fare un altro test.

Durante un'intervista telefonica con la CNN Brasile, Bolsonaro ha dichiarato che i risultati del test, che avrebbe dovuto svolgersi martedì, "dovrebbero uscire tra poche ore e aspetterò piuttosto ansiosamente perché non sopporto di restare rinchiuso in casa".

"È orribile", ha aggiunto il presidente.

Bolsonaro ha inoltre notato che non ha problemi di respirazione, non ha la febbre e non ha perso il senso del gusto.

"Domani, non so se il nuovo test confermerà (il virus), ma se tutto va bene, torno al lavoro. Certo, se il risultato sarà il contrario, aspetterò ancora un po di giorni", ha dichiarato il capo dello stato brasiliano. "Altrimenti va tutto bene. Lavoriamo sempre in videoconferenza e stiamo facendo del nostro meglio per non accumulare il lavoro".

La scorsa settimana, poco dopo la diagnosi di COVID-19, Bolsonaro ha anche rivelato che stava prendendo il farmaco anti-malaria idrossiclorochina per curare la malattia, affermando che lo stava facendo sentire "molto meglio".

Il presidente brasiliano aveva precedentemente criticato le chiusure e le restrizioni volte a frenare la diffusione della pandemia di coronavirus

Al 14 luglio, circa 1.885.000 casi COVID-19 e 72.800 decessi sono stati segnalati in Brasile, secondo i dati forniti dell'Istituto di Johns Hopkins, con France Presse che descrive il Paese come quello con il "secondo peggior bilancio" al mondo dopo gli Stati Uniti.