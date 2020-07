Proteste antigovernative a Parigi nel Giorno della Bastiglia

Questo è dovuto al rimpasto di gabinetto del paese e per la nomina di Jean Castex come nuovo Primo Ministro. Il rimpasto è stato visto come parte delle misure avviate dal presidente Macron per rafforzare l'economia del paese colpita dalla pandemia di coronavirus.

La protesta si sta svolgendo nel Giorno della Bastiglia, la principale festa nazionale del paese, e poco dopo del rimpasto di gabinetto e la nomina di Jean Castex come nuovo Primo Ministro.

Anche i membri del movimento dei "gilet gialli" si uniranno alla protesta.

Le riunioni pubbliche di oltre 5.000 persone sono ancora vietate in Francia a causa della pandemia del coronavirus.