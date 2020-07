Siria: tre soldati russi e militari turchi feriti da esplosione durante pattugliamento congiunto

Nel dicembre 2019, tre militari russi sono stati feriti in un'esplosione da un ordigno esplosivo improvvisato durante un pattugliamento di routine in Siria. Le forze russe e turche stanno attualmente effettuando pattugliamenti congiunti lungo un'autostrada chiave nella bellicosa provincia di Idlib.

Tre soldati russi sono rimasti feriti durante un attacco terroristico in Siria mercoledì mattina, riporta il Centro per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

Un ordigno esplosivo improvvisato è scoppiato intorno alle 5.50 del mattino durante il 20esimo pattugliamento congiunto di truppe russe e turche sull'autostrada M4 a sud della zona di de-escalation di Idlib, ha dichiarato il centro.

L'esplosione è avvenuta sul percorso di un convoglio e ha danneggiato un veicolo da combattimento di fanteria russa e un veicolo corazzato turco. Anche diversi membri della polizia militare turca sono rimasti feriti, secondo il comunicato. Tutti i soldati feriti sono stati evacuati; i russi sono stati portati alla base aerea di Hmeimim dove hanno ricevuto cure mediche.

La Russia e la Turchia stanno attualmente indagando, in coordinamento con i servizi segreti siriani, per capire se i ribelli di Idlib sono responsabili dell'attacco.

Le pattuglie congiunte russo-turche

All'inizio di marzo è stato allestito un corridoio di sicurezza di 12 chilometri lungo l'autostrada M4 in base a un accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha fermato un'escalation militare a Idlib tra forze turche e milizie alleate da una parte, e dall'altra l'esercito siriano.

Nell'ambito di tale accordo, la Russia e la Turchia effettuano pattugliamenti congiunti dell'autostrada strategica, che corre parallela al confine meridionale della Turchia e collega le province di Latakia e Aleppo.