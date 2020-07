Disneyland Hong Kong, coronavirus lo costringe ad una nuova chiusura

Mentre in Europa Disneyland Parigi riaprirà le porte del regno magico ai bambini mercoledì 15 luglio, ad alcune migliaia di chilometri di distanza chiuderà il parco giochi Disneyland Hong Kong dopo un solo mese dalla riapertura.

Ad Hong Kong preoccupano i nuovi casi scoperti nella città che hanno dato vita ad un focolaio che le autorità ritengono rilevante.

Chiuso alla fine di gennaio sull’onda dell’epidemia esplosa nella vicina Cina, Disneyland Hong Kong aveva riaperto il 18 giugno grazie ai dati più rassicuranti provenienti dalla piccola amministrazione e anche dalla Cina.

Il parco giochi è il più piccolo tra quelli di proprietà della Disney, conta circa 5.000 dipendenti e ogni anno totalizza circa 6,5 milioni di visitatori. Le entrate economiche sono considerate non rilevanti da alcuni anni.

Disneyland Hong Kong chiusa, non gli hotel

Nell’area dove sorge il Disneyland Hong Kong, Latanau Island, gli hotel non chiuderanno consentendo ai visitatori di poter comunque soggiornare nell’area.

I gestori del parco ritengono la chiusura solo temporanea, ma non è stata comunicata una data di riapertura.

La riapertura in Florida

Per la Walt Disney World la chiusura del Disneyland di Hong Kong sarà una cattiva pubblicità proprio mentre riapre il parco in Florida.

Nei giorni scorsi la riapertura di Hong Kong è stata usata negli USA come spot promozionale per far passare il messaggio che riaprire il parco giochi è sicuro e non c’è nulla da temere.

Tutto potrebbe essere rimesso in discussione comunque, poiché negli ultimi giorni lo Stato della Florida ha fatto registrare livelli record di contagio (15.300 in 24 ore), livelli mai registrati prima neanche nello Stato di New York.