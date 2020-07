Covid-19, Oms: "Troppi paesi vanno verso la direzione sbagliata". Usa restano la nazione più colpita

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) restano ancora tanti i Paesi nel mondo che vanno nella direzione sbagliata e che non stanno approcciando in modo corretto la pandemia in corso.

L’obiettivo del virus è infettare persone, ma l’azione “ambigua” di molti governi e dei loro leader “stanno minando l’elemento cruciale di ogni azione: la fiducia”, ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gli Stati Uniti restano così la nazione più colpita al mondo dal virus Sars-CoV-2. Solo ieri si sono registrati ben 61.236 casi in 24 ore, battendo il record precedente di 59.747 casi. I decessi totali sono ormai 135.605 (+434 in 24 ore) ed i casi di positività accertata ammontano a 3.363.056.

Lo Stato degli USA più colpito resta New York con 32.395 morti, seguito dal New Jersey con 15.560.

La situazione in Florida

Nello Stato della Florida in un solo giorno si sono registrati 15 mila casi di contagio. Qui i decessi accertati sono 4.227.

Ciò che fa paura qui è il fatto che neanche lo Stato di New York aveva registrato così tanti contagi in un giorno, nemmeno nei momenti più critici della pandemia.

Il totale dei casi ha quindi superato i 269.811 solo qui e il numero di morti giornaliero è salito a 95.

Tuttavia in questo stato riapre Disney World e con precisione il Magic Kingdom e l’Animal Kingdom, mentre l’Eptoc e i Disney Studios hanno deciso di attendere qualche giorno in più.