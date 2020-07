Politico catalano afferma di essere spiato da software di società israeliana di spionaggio

Il software Pegasus, venduto dalla società israeliana di cyber-intelligence NSO Group, sarebbe in grado di accedere alla fotocamera e al microfono di uno smartphone trasformando il dispositivo in una "spia tascabile", e pare venga utilizzato per spiare gli attivisti, giornalisti, diplomatici, politici e legislatori di tutto il mondo.

Roger Torrent, portavoce del parlamento catalano e deputato regionale per il partito della sinistra repubblicana catalana, ha affermato che il suo cellulare è stato preso di mira nel 2019 utilizzando la piattaforma israeliana Pegasus del gruppo NSO, secondo due rapporti congiunti, del Guardian e di El Pais, pubblicato lunedì

Secondo quanto riferito, Torrent è stato informato da Citizen Lab, un gruppo di tutela della privacy online con sede presso la Munk School dell'Università di Toronto. Il legislatore ha accusato lo "stato spagnolo" di aver condotto un simile tentativo, che ha definito una "guerra sporca" contro i suoi oppositori politici.

Secondo il rapporto, Torrent è stato preso di mira dallo spyware, che è in grado di accedere a una videocamera e un microfono per smartphone trasformando il dispositivo in una "spia", insieme ad almeno altri due politici catalani a favore dell'indipendenza, l'ex deputato Anna Gabriele e l'attivista Jordi Domingo.

"[Esso] conferma le paure o le idee che noi sostenitori dell'indipendenza avevamo riguardo allo stato che era pronto a usare tutti i meccanismi a sua disposizione per seguire un legittimo progetto politico", ha detto Torrent, come citato dal Guardian. “Sembra sbagliato e inaccettabile da un punto di vista democratico e rispetto allo stato di diritto. Mi sembra anche immorale che un'enorme quantità di denaro pubblico venga speso per l'acquisto di software che può essere utilizzato come strumento per la persecuzione della dissidenza politica".

Sebbene non vi siano prove chiare sul presunto spionaggio, Torrent ha sostenuto che NSO vende il suo controverso software, che viene utilizzato per rintracciare criminali e terroristi, solo ai governi, promettendo di far avviare un'indagine sulla questione.

"Ma oltre a questo, non so nient'altro", ha affermato il legislatore. "Questo è ciò che deve essere chiarito: chi c'è dietro; in particolare, quale apparato statale sta usando questi strumenti in quello che devo dire è un modo illegale che viola il diritto alla privacy, il diritto alle comunicazioni private e il diritto di un movimento politico con una proposta politica legittima e democratica di comportarsi senza interferenza da parte di uno stato che alla fine perseguita la dissidenza politica".

In risposta al rapporto del Guardian, il Centro nazionale d'intelligence della Spagna (CNI) ha dichiarato che agisce "nel pieno rispetto del sistema legale e nel rispetto assoluto delle leggi applicabili" e sotto la supervisione della corte suprema della nazione. Secondo quanto riferito, il CNI non ha risposto alla domanda diretta del giornale sull'uso del software Pegasus.

Nel frattempo, l'ufficio del primo ministro spagnolo ha dichiarato che non ci sono prove sullo spionaggio dei telefoni cellulari dei politici catalani, aggiungendo che tali operazioni vengono di solito eseguite "in conformità con la relativa autorizzazione giudiziaria".

"Il governo non ha prove del fatto che il portavoce del parlamento catalano, Roger Torrent, l'ex deputato Anna Gabriel e l'attivista Jordi Domingo siano stati gli obiettivi dell'hacking tramite i loro cellulari", ha detto l'ufficio. "Inoltre, dobbiamo dichiarare che qualsiasi operazione riguardante un telefono cellulare viene sempre condotta in conformità con l'autorizzazione giudiziaria pertinente."

La petizione di Amnesty International

Lunedì, il tribunale del distretto di Tel Aviv ha respinto, per mancanza di prove, una petizione presentata da Amnesty International per sospendere la licenza di esportazione del gruppo NSO per accuse che la tecnologia della società viene utilizzata per colpire giornalisti, legislatori e attivisti in tutto il mondo.

NSO sta affrontando un'altra causa in corso intentata da Facebook e dalla sua divisione di messaggistica WhatsApp per essere presumibilmente responsabile di una serie di sofisticati attacchi informatici che sostengono di aver preso di mira i telefoni cellulari di oltre 1.400 dei suoi utenti in 20 paesi diversi da fine aprile a metà maggio.